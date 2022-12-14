Şırnak ve EGİAD arasında ticaret hattı kuruluyor

Şehirlerarası kültürel ve ticari iş birliklerinin değerlendirildiği görüşmede, Şırnak ve İzmir’in farklı coğrafya ve kültürler açısından stratejik açıdan çok önemli bir konumda yer aldığı vurgulandı. Sivil Toplum Örgütlerinin faaliyetlerine de değinilen görüşmede, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunularak, her iki iş örgütünün bölgenin lokomotif STK’sı olarak iş dünyasının sorunlarına mercek tutabildiği ifade edildi. İki kurumun ortak projelerde birlikte hareket edebileceğinin de kaydedildiği ziyarette, ortak hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren iki derneğin iş birliklerini güçlendirmek ve kalıcı hale getirmek hedefinde oldukları vurgulandı.

“Toplam ihracatın yüzde 5.4’lük payı Irak’a yapılıyor”

Ziyaret kapsamında gerçekleşen toplantıda konuşma yapan Şırnak İşadamları Derneği Başkanı Nihat Bilişik, Egeli iş insanlarına bölgenin ticari ve ekonomik hacmine ilişkin ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Dış ticaretin özel bir şekli olan sınır ticaretine değinen Bilişik, Türkiye’de sınır illerinde yaşayan insanların günlük ihtiyaçlarını daha ucuz ve daha kolay yoldan karşılamak amacıyla başlatılan bu ticaretin, şu anda Türkiye ekonomisine katkısının yadsınamayacak kadar büyük olduğunu belirterek, “Ülkemizin Irak ülkesine yapılan ihracat rakamları 2022 yılı Ekim ayı itibari ile bakıldığında 2021 yılı aynı dönemine göre yüzde 29.20 oranında artış görülmüştür” dedi. Irak’a yapılan ihracatın, 2022’nin ilk 10 aylık KDS verilerine göre 14 bin 380 ihracatçı firma ile TÜİK rakamlarına göre 11 milyar 300 milyon olarak gerçekleştiğini dile getiren Bilişik, ihracat rakamının toplam ihracatın yüzde 5.4’lük payının Irak’a yapıldığını ifade etti.