Şişecam, global cam sektörünü bir araya getirdi

Cam ve kimyasallar sektörlerinin küresel oyuncusu Şişecam’ın, 37 yıldır hayata geçirdiği Şişecam Uluslararası Cam Konferansı bu yıl 17-18 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da hibrit olarak düzenlendi. Camın üstün yeteneklerinin sektörün tüm paydaşlarının katkısı ve iş birliği ile geliştirilmesine yönelik bir platform yaratmak hedefiyle hayata geçirilen Şişecam Cam Konferansı’nın bu yılki ana teması “Uluslararası Cam Yılı” oldu.

Uluslararası Cam Yılı’nın sektörün gelişimini destekleyen yeni fikirlerin geliştirildiği panellerle kutlandığı konferans, sektörün önde gelen temsilcilerini ve bilim insanlarını bir araya getirdi. Konferansta, hayatımızın her alanında stratejik öneme sahip olan camın teknolojik, bilimsel ve ekonomik önemi ele alınırken, camın sınırları olmayan gelişim yolunun daha da açılmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

"Cam, geleceğin en stratejik malzemelerden biri"

Camın 5 bin yıllık geçmişiyle olduğu kadar gelecek için de çok değerli bir materyal olduğunun altını çizen Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Dünya, pandeminin ardından ekonomik ve jeopolitik risklerin yanında doğaya yönelik risklere karşı da mücadelesini sürdürüyor. Gıda krizi, enerji kısıtı gibi yeni risklere karşı çözüm arayışları sürerken, cam sürdürülebilirliği destekleyen üstün yönleriyle sadece geçmişin değil, geleceğin de en stratejik malzemelerinden biri olarak öne çıkıyor. Şişecam’da biz, camı sadece bir iş kolu olarak değil, aynı zamanda insanlığa hizmet için çok önemli bir araç olarak görüyoruz. 37 yıldır hayata geçirdiğimiz Şişecam Uluslararası Cam Konferansları ile camın üstün yeteneklerinin geliştirilmesinde rol oynayan çok önemli bir platform yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

Prof. Dr. Ahmet Kırman, yüzde 100 ve sonsuz kez geri dönüştürülebilme özelliği ile camın gezegenimizin ihtiyaçlarına yönelik de en doğru çözüm olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Ulaşımdan barınmaya mimariden enerjiye, sağlıktan iletişime kadar pek çok alanda kilit rol oynayan cam, benzersiz yapısı sayesinde Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğrudan hizmet eden büyük bir kullanım çeşitliliği ve zenginliğini içinde barındırıyor. Sonsuz potansiyeli ile camın eşsiz bir hikâyesi var. Şişecam’ın 37 yıldır hayata geçirdiği Uluslararası Cam Konferansları, sektörün paydaşlarını bir araya getiren ve camın üstün yeteneklerinin geliştirilmesinde kritik rol oynayan önemli bir platform olarak öne çıkıyor. Yeni ürünlere bilim tabanlı araştırmalarla varılacağına, yaşamın ve gezegenimizin ihtiyaçlarına cevap veren camın inovasyon ve transformasyonla gelişimini sürdüreceğine inanıyorum.”

"Cam olmasaydı dünya çok daha kırılgan ve monoton olurdu"

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici ise “Bugün hayatımızda cam olmasaydı medeniyetler ilerlememiş ve dünya estetikten yoksun olurdu. Cam ikâmesiz birçok yeteneğinin yanı sıra, yeni dünya düzeninin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürünler ve teknolojiler yaratmak için gelişmelere ve yeniliklere de açık, çok özel bir malzeme… Biz de bu bilinçle, daha iyi bir gelecek için inovasyon kaslarımızı durmaksızın geliştirip gezegenin ve insanlığın yararına projeler üretiyoruz” diye konuştu.

Dünya cam bilimine katkıda bulunmuş üç kadın bilim insanı aynı panelde

Uluslararası Cam Komisyonu’nun (ICG) eski Başkanı William Turner’ın adını taşıyan panelde ise cam biliminin gelişimine uzun yıllar hizmet ederek uluslararası başarılara imza atan üç kadın mühendis; Alev Yaraman, Hande Sesigür ve Gülçin Albayrak bir araya geldi. Panelde cam biliminin önemi, gelişimi ve kadınların yeri konularını sektör temsilcileri ve bilim insanlarıyla paylaştılar.

Özel açılış oturumuyla başlayan konferans 10 tematik paralel oturumu ile devam etti. Konferans kapsamında 56’sı sözlü, 18'i poster olmak üzere 74 çalışma sunuldu.