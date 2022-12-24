Sivas silah taşıma çantasını 5 ülkeye ihraç ediyor

Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren şirket, savunma sanayisinde kullanılan araçlar için ürettiği parçaların ardından silah taşıma çantası üretimine de başladı.

Her türlü silah için su geçirmez ve özel korumalı çanta üreten fabrikada ayrıca "Ejder Yalçın", "TOMA", "Yörük" ve "Ilgaz" gibi taktik tekerlekli zırhlı araçların irili ufaklı yaklaşık 400 parçası da üretiliyor.

Fabrikanın genel müdürü Ahmet Nazmi Gökçeler, AA muhabirine, firmalarının 10 yıl önce savunma sanayine giriş yaptığını, TOMA, Ejder Yalçın, Yörük ve Ilgaz gibi silahlı taktik zırhlı araçların bazı parçalarını ürettiklerini söyledi.

Firmalarının Sivas Aselsan Optik'in destekleriyle yaklaşık 5 yıl önce "BörüCase" markası ile 9 farklı modelde plastik taşıma çantası üretimine başladığını belirten Gökçeler, Aselsan başta olmak üzere savunma sanayinin öncü firmalarının ürünlerini projelerinde kullandıklarını ifade etti.

Gökçeler, iç piyasa çalışmalarının yanı sıra 5 ülkeye silah taşıma çantası ihraç ettiklerini aktararak, "Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Danimarka, Arnavutluk, Çekya ve Irak'a ihracatımız devam etmektedir." dedi.

Ürünlerin tasarımını ve plastik enjeksiyon kalıplarını firmaları bünyesinde yaptıklarını dile getiren Gökçeler, "Çantalarımızın müşteri istek ve beklentilerine göre yeni modellerini 2023 yılında da ürün portföyümüze katmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"5 ülkeye her ay 10 bin silah taşıma çantası gönderiyoruz"

Ürettikleri çantaların 1 metre suyun altında yarım saat su almama ve 120 santimetreden düştüğünde kırılmama özelliğine sahip olduğunu ifade eden Gökçeler, şunları kaydetti:

"Çantalarımız savunma sanayinin yanı sıra medikal alanda da kullanılmaktadır. Değerli gördüğünüz, uzun süre saklamak istediğiniz, sevk etmek istediğiniz değerli eşyalarınızı çantalarımız içerisinde saklayabilirsiniz. İhracat yaptığımız 5 ülkeye her ay 10 bin silah taşıma çantası gönderiyoruz. Savunma sanayine ilk olarak Alp Havacılık için Boing 787 parçası üreterek başladık, akabinde Nurol Makina ile tanıştık ve 10 yıldır onlar için TOMA'ların ön buldozer kısımlarını üretiyoruz. Şu anda Ejder Yalçın, Yörük gibi silahlı taktik araçların kapı aksesuarlarının tamamını, araç içerisinde bulunan mekanik parçalarının montajlı ve boyalı bir şekilde teslimatını gerçekleştirmekteyiz."