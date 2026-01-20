SKDM’de Türk sanayiciden adil rekabet çağrısı

Adana Sanayi Odası Yöne­tim Kurulu Başkanı Ze­ki Kıvanç, SKDM kapsa­mında toplanacak gelirlerin AB sanayisinin dönüşümünde kul­lanılmasının planlandığını ha­tırlatarak, Türk sanayicisinin ödediği karbon vergisinin AB’de­ki rakipleri finanse etmesinin adil rekabet ilkesine aykırı oldu­ğunu kaydetti.

Avrupa Birliği’nin Sınırda Kar­bon Düzenleme Mekanizma­sı’nın (SKDM) uygulama süreci, İstanbul’da düzenlenen üst dü­zey toplantıda tüm boyutlarıyla ele alındı. Türkiye Odalar Borsa­lar Birliği (TOBB) ev sahipliğin­de gerçekleştirilen buluşmada, Türk özel sektörünün beklenti ve talepleri doğrudan Avrupa Ko­misyonu’na iletildi. Toplantıda, e-ticaret ve SKDM kapsamında­ki sektörlerde faaliyet gösteren firmaların görüşleri, karşılaştık­ları sorunlar ve beklentileri kap­samlı şekilde değerlendirildi.

Toplantının açılışında konu­şan Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Avrupa Komis­yonu heyetinin iki günlük Tür­kiye ziyareti kapsamında son de­rece verimli ve yapıcı görüşme­ler gerçekleştirildiğini ifade etti. Türkiye’nin iklim ve yeşil dönü­şüm alanında makro düzeyde önemli adımlar attığını vurgula­yan Tuzcu, çıkarılan İklim Ka­nunu ve AB mevzuatına uyum sürecinin yakından takip edildi­ğini belirtti.

"Türkiye üçüncü ülke gibi değerlendirilemez"

Toplantının devamında söz alan TOBB Yönetim Kurulu Üye­si ve Adana Sanayi Odası Yöne­tim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye’nin AB ile olan güçlü ekonomik entegrasyonuna dik­kat çekerek, SKDM’nin Türkiye açısından özel bir çerçevede ele alınması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin yaklaşık 30 yıl­dır AB ile Gümrük Birliği içinde bulunduğunu hatırlatan Başkan Kıvanç, AB’nin beşinci büyük ticaret ortağı olan Türkiye’nin, yıllık 100 milyar avroyu aşan ih­racatıyla AB için kritik bir teda­rikçi konumunda olduğunu ifa­de etti. Başkan Kıvanç, bu tablo­ya rağmen SKDM’nin Türkiye’yi “klasik bir üçüncü ülke” gibi de­ğerlendirmesinin ticari ve hu­kuki açıdan doğru olmayacağını söyledi.

SKDM’nin uygulama dönemi­nin 1 Ocak 2026 itibarıyla başla­dığını hatırlatan Başkan Kıvanç, Avrupa Komisyonu’nun Aralık 2025’te yayımladığı ikincil mev­zuat paketine ilişkin Türk özel sektörünün ortak değerlendir­melerini paylaştı.

KOBİ’lerinin yükümlülükle­re tabi olmasının ciddi bir mali­yet ve idari dengesizlik oluştur­duğunu belirten Başkan Kıvanç, Türkiye’de akredite olmuş doğ­rulayıcı kuruluşların AB nezdin­de tanınmamasının firmalar açı­sından ek maliyet ve gecikmele­re yol açtığını ifade etti.

Türkiye’nin yenilenebilir ener­ji yatırımlarında önemli bir dö­nüşüm gerçekleştirdiğini belir­ten Başkan Kıvanç, toplam kurulu güç içinde yenilenebilir enerjinin payının yüzde 50’nin üzerine çık­tığını hatırlattı. Başkan Kıvanç, özelikle 5.1.h kapsamında yapıla­cak enerji yatırımlarının SKDM metodolojisinin içine alınması ve dönüşümün gerçekleşmesi ge­rektiğini söyledi.

AB’nin Türkiye için belirle­diği varsayılan emisyon değer­lerinin, birçok sektörde gerçek emisyonların üzerinde kaldığına dikkat çeken Kıvanç, özellikle çi­mento sektöründe bu durumun maliyetleri yaklaşık dört kat ar­tırabildiğini ifade etti. Gerçek emisyon verilerinin esas alın­masının hem çevresel doğruluk hem de rekabetçilik açısından kritik olduğunun altını çizdi.

Başkan Kıvanç, SKDM kapsa­mında toplanacak gelirlerin AB sanayisinin dönüşümünde kulla­nılmasının planlandığına da de­ğinerek Türk sanayicisinin öde­diği karbon vergisinin AB’deki rakipleri finanse etmesinin adil rekabet ilkesine aykırı olduğunu dile getirdi. Bu gelirlerin bir bö­lümünün, Türkiye gibi SKDM’ye tabi ticaret ortaklarının yeşil dö­nüşüm projelerine hibe veya kre­di olarak geri döndürülmesi ge­rektiğinin altını çizdi.