SKDM’de Türk sanayiciden adil rekabet çağrısı

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, SKDM kapsamında Türk sanayicisinin ödediği karbon vergisinin AB sanayisinin dönüşümünde kullanılmasının adil rekabet ilkesine aykırı olduğunu söyledi. Türk özel sektörünün beklentileri, İstanbul’daki üst düzey toplantıda Avrupa Komisyonu’na iletildi.

Adana Sanayi Odası Yöne­tim Kurulu Başkanı Ze­ki Kıvanç, SKDM kapsa­mında toplanacak gelirlerin AB sanayisinin dönüşümünde kul­lanılmasının planlandığını ha­tırlatarak, Türk sanayicisinin ödediği karbon vergisinin AB’de­ki rakipleri finanse etmesinin adil rekabet ilkesine aykırı oldu­ğunu kaydetti.

Avrupa Birliği’nin Sınırda Kar­bon Düzenleme Mekanizma­sı’nın (SKDM) uygulama süreci, İstanbul’da düzenlenen üst dü­zey toplantıda tüm boyutlarıyla ele alındı. Türkiye Odalar Borsa­lar Birliği (TOBB) ev sahipliğin­de gerçekleştirilen buluşmada, Türk özel sektörünün beklenti ve talepleri doğrudan Avrupa Ko­misyonu’na iletildi. Toplantıda, e-ticaret ve SKDM kapsamında­ki sektörlerde faaliyet gösteren firmaların görüşleri, karşılaştık­ları sorunlar ve beklentileri kap­samlı şekilde değerlendirildi.

Toplantının açılışında konu­şan Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Avrupa Komis­yonu heyetinin iki günlük Tür­kiye ziyareti kapsamında son de­rece verimli ve yapıcı görüşme­ler gerçekleştirildiğini ifade etti. Türkiye’nin iklim ve yeşil dönü­şüm alanında makro düzeyde önemli adımlar attığını vurgula­yan Tuzcu, çıkarılan İklim Ka­nunu ve AB mevzuatına uyum sürecinin yakından takip edildi­ğini belirtti.

"Türkiye üçüncü ülke gibi değerlendirilemez"

Toplantının devamında söz alan TOBB Yönetim Kurulu Üye­si ve Adana Sanayi Odası Yöne­tim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye’nin AB ile olan güçlü ekonomik entegrasyonuna dik­kat çekerek, SKDM’nin Türkiye açısından özel bir çerçevede ele alınması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin yaklaşık 30 yıl­dır AB ile Gümrük Birliği içinde bulunduğunu hatırlatan Başkan Kıvanç, AB’nin beşinci büyük ticaret ortağı olan Türkiye’nin, yıllık 100 milyar avroyu aşan ih­racatıyla AB için kritik bir teda­rikçi konumunda olduğunu ifa­de etti. Başkan Kıvanç, bu tablo­ya rağmen SKDM’nin Türkiye’yi “klasik bir üçüncü ülke” gibi de­ğerlendirmesinin ticari ve hu­kuki açıdan doğru olmayacağını söyledi.

SKDM’nin uygulama dönemi­nin 1 Ocak 2026 itibarıyla başla­dığını hatırlatan Başkan Kıvanç, Avrupa Komisyonu’nun Aralık 2025’te yayımladığı ikincil mev­zuat paketine ilişkin Türk özel sektörünün ortak değerlendir­melerini paylaştı.

KOBİ’lerinin yükümlülükle­re tabi olmasının ciddi bir mali­yet ve idari dengesizlik oluştur­duğunu belirten Başkan Kıvanç, Türkiye’de akredite olmuş doğ­rulayıcı kuruluşların AB nezdin­de tanınmamasının firmalar açı­sından ek maliyet ve gecikmele­re yol açtığını ifade etti.

Türkiye’nin yenilenebilir ener­ji yatırımlarında önemli bir dö­nüşüm gerçekleştirdiğini belir­ten Başkan Kıvanç, toplam kurulu güç içinde yenilenebilir enerjinin payının yüzde 50’nin üzerine çık­tığını hatırlattı. Başkan Kıvanç, özelikle 5.1.h kapsamında yapıla­cak enerji yatırımlarının SKDM metodolojisinin içine alınması ve dönüşümün gerçekleşmesi ge­rektiğini söyledi.

AB’nin Türkiye için belirle­diği varsayılan emisyon değer­lerinin, birçok sektörde gerçek emisyonların üzerinde kaldığına dikkat çeken Kıvanç, özellikle çi­mento sektöründe bu durumun maliyetleri yaklaşık dört kat ar­tırabildiğini ifade etti. Gerçek emisyon verilerinin esas alın­masının hem çevresel doğruluk hem de rekabetçilik açısından kritik olduğunun altını çizdi.

Başkan Kıvanç, SKDM kapsa­mında toplanacak gelirlerin AB sanayisinin dönüşümünde kulla­nılmasının planlandığına da de­ğinerek Türk sanayicisinin öde­diği karbon vergisinin AB’deki rakipleri finanse etmesinin adil rekabet ilkesine aykırı olduğunu dile getirdi. Bu gelirlerin bir bö­lümünün, Türkiye gibi SKDM’ye tabi ticaret ortaklarının yeşil dö­nüşüm projelerine hibe veya kre­di olarak geri döndürülmesi ge­rektiğinin altını çizdi.

