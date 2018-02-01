Sömestir, turizmcinin yüzünü güldürdü

01 Şubat 2018

Yarıyıl tatili, otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaşmasıyla turizm sektörüne yılbaşından sonra ikinci doping etkisi yaptı.

Yılbaşındaki 3 günlük tatille yeni yıla iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, "Yılbaşından sonra sömestir tatili de sektöre doping oldu. Çünkü otellerimizde doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı" diye konuştu.

Antalya'dan sonra Kapadokya

Sömestir tatilinde genelde termal otellerin tercih edildiğini belirten İşler, Antalya'nın de yoğun ilgi gördüğünü anlattı. Antalya'da bulunan otellerin gerek kapalı havuz, gerekse sosyal faaliyetler nedeniyle tercih edildiğini kaydeden İşler, "Antalya'dan sonra en çok Kapadokya ve kayak merkezleri rağbet gördü." dedi.

Hareketliliğin nedeni yerli turist

Turizmdeki hareketliliğin kaynağının yerli turist olduğunu dile getiren İşler, "Otel işletmecileriyle yaptığımız görüşmelerde Türkiye'nin her yerinden turizm adına iyi dönüşler aldık. Bizim en önemli pazarımız artık iç pazardır. Önceden Almanya ve Rusya turizm pazarında birinciliği paylaşırken artık iç pazar öne geçt" diye konuştu.

2018'de yüzde 15 büyüme hedefi

2017 turizm gelirlerinin 26 milyar dolar olduğunu anımsatan İşler, "2018'de yüzde 15 daha büyüyeceğiz. Bu da 3 yıl önceki rakamlara ulaşmamız demek. Hem sektör hem devletin el ele vererek getirdiği bu başarı 2018'de de artarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

54 sektöre turizm dopingi

Turizmin 54 yan sektörü beslediğini vurgulayan İşler, bu alandaki büyümenin istihdama da katkı sağladığını belirtti.

Kaynak: AA