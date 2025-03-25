Son 1 haftada 3 kurum Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini revize etti!

Siyaset gündemindeki son gelişmelerle birlikte piyasalardaki dalgalanma sürüyor. Merkez Bankası döviz kurundaki atağa karşı peş peşe yeni uygulamaları hayata geçirirken, bankacılık devlerinden de Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin çarpıcı değerlendirmeler geliyor.

Son bir haftada 3 kurum Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti.

JPMorgan'ın yıl sonu enflasyon beklentisi 29,5

JPMorgan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından dezenflasyon sürecinin yavaşlayacağını belirtirken ve 2025 sonu enflasyon beklentisini de yüzde 27,2’den yüzde 29,5’e, Mart ayı enflasyon beklentisini de 2,3'ten yüzde 3,2'ye yükseltti.

Banka TCMB'nin nisan ayından itibaren her toplantıda 150 baz puan faiz indirimine gideceğini öngörürken, yıl sonu faiz tahmininide yüzde 30'dan yüzde 35'e yükseltti.

BofA'nın enflasyon tahmini yüzde 28,1

Bank of America (BofA) da Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25,7'den yüzde 28,1'e revize etti. Bankanın raporunda, "Nisan ayında 200 baz puanlık indirim beklentimizi duraklamaya çeviriyoruz ve yılsonu politika faizimizi yüzde 30,5'ten yüzde 32,5'e revize ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bloomberg'ün tahmini yüzde 28

Bloomberg Economics’e (BE) göre de Merkez Bankası’nın faiz indirim süreci yavaşlayacak. Bloomberg Türk lirasındaki çalkantıların bir sonucu olarak yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 25’ten yüzde 28’e yükseltti.