Son çeyrekte öne çıkacak veriler: Gözler bütçe, büyüme ve Merkez Bankası'nda olacak

Ekonomide son çeyrekte önemli gelişmeler yaşanacak. TBMM'deki 2025 yılı bütçe maratonu 22 Ekim’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumuyla başlayacak. Bütçenin, mali disiplin ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine uygun olarak hazırlandığı açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de gerçekleşecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantılarına katılmak üzere ABD'ye gidiyor. Şimşek, burada IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarına da katılacak.

Aynı zamanda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 29 Kasım'da üçüncü çeyrek büyüme verilerini açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ise 8 Kasım’da yılın son Enflasyon Raporu’nu sunacak. Ekonominin performansına dair verilecek mesajlar yakından izlenecek.

Merkez Bankası ayrıca 29 Kasım’da Finansal İstikrar Raporu’nu yayımlayacak. Bankanın aldığı önlemler ve piyasadaki gelişmeler bu raporda değerlendirilecek. Yılın son çeyreğinde ekonomiyi yakından politika faizi kararlarının da açıklandığı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantıları ise 21 Kasım ve 26 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.