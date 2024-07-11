SON DAKİKA: ABD haziran enflasyon verileri açıklandı... Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azaldı. Yıllık bazda ise yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ekonomistler, haziran ayında enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 0,1 artmasını ve yıllık enflasyonun yüzde 3,1 olmasını bekliyorlardı.

Çekirdek tüketici fiyatları da Haziran ayında yüzde 0,2 olan beklentilerin altında yüzde 0,1 arttı ve yıllık artış yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD enflasyon verisinin ardından altın fiyatları da hareketlendi. TÜFE'nin beklentilerin altında gerçekleşmesiyle ons altın, 22 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek seviye olan 2 bin 408 dolara yükseldi.

Euro/dolar paritesi verinin açıklanmasının ardından 1,0894 seviyesine çıktı.

ABD'nin 10 yıl vadeli tahvilinde getiri 7 baz puan düşüşle yüzde 4,208'e geriledi.

Bitcoin ise 59 bin doları aştı.