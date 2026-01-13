Kritik ABD verisi açıklandı: Altın ev gümüş rekor kırdı!

ABD'nin Aralık 2025 enflasyonu açıklandı, veri sonrası altın fiyatlarında yükseliş yaşanırken gümüş fiyatları rekor kırdı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı.

ABD’de çekirdek TÜFE ise aralık ayında aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,6 artış gösterdi. Piyasa beklentileri, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Gümüşte yeni rekor

Verilerin ardından altın ve gümüş fiyatları yükseldi. Gümüş fiyatlarında yeni rekor görüldü.

Ons altın 4 bin 621 dolara yükselirken, gram altın ise 6 bin 410 liraya çıktı.

Gümüş fiyatlarında ise yeni rekorlar kaydedildi. Ons gümüş fiyatı rekor seviyesini 87,70 dolara çıkardı. Gram gümüş fiyatları ise 121,84 liraya kadar ulaşarak yeni zirvesini kaydetti.