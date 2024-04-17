SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam var mı? Vedat Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren açıklama!

Asgari ücret ve emekli maaşlarına ara zam yapılıp yapılmayacağı gündemde tartışılan başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Milyonlarca çalışanın merak ettiğini "asgari ücrete ara zam var mı" sorusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son dakika açıklamasıyla yanıt buldu.

Işıkhan, asgari ücret ve emeklilere ara zammın gündemde olmadığını söyledi.

AK Parti grup toplantısı öncesi Işıkhan sorulan bir soruya verdiği yanıtta, "En düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrete ara zam düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık 2023’te 2024 yılı asgari ücretine yüzde 49 zam yapmıştı. Asgari ücret 1 Ocak 2024 itibarıyla net 17 bin 2 TL olarak uygulanıyor.