Son Dakika: Bakan Şimşek'ten dış ticaret verilerine ilişkin ilk yorum: Ana hedefimiz...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,8 artışla 22 milyar 510 milyon dolar, ithalat ise yüzde 7,8 düşüşle 29 milyar 805 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,8 azalarak 7 milyar 295 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Temmuz 2023'te yüzde 61,2 iken geçen ay yüzde 75,5'e yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dış ticaret verilerine ilişkin ilk değerlendirmesini X (Twitter) hesabından yaptı.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

* Makroekonomik dengesizliklerden biri olan yüksek cari açığın azaltılmasında önemli mesafe katettik.

* Temmuzda yıllık dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre 38,7 milyar dolar geriledi. Bu durum temmuz için yıllık cari açıkta 20 milyar doların altında bir seviyeye işaret ediyor.

* Azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı dezenflasyon sürecine önemli katkı veriyor.

* Ana hedefimiz olan fiyat istikrarına ulaşarak gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı sağlayacağız.