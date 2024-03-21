Son dakika... Benzin ve motorinin ardından otogaza da zam geliyor (21 Mart akaryakıt fiyatları)
Son dakika haberi... Akaryakıt fiyatları bugün itibarıyla değişti. Döviz ve petrol fiyatlarındaki artışından ardından benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi. Zam sonrası benzin ve motorinin litre fiyatı 43 TL'yi aştı. Otogaz grubunda da fiyat artışı bekleniyor. 21 Mart 2024 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki artışla birlikte benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87 doların üzerinde işlem görüyor. Zamla birlikte fiyatlar benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruş arttı.
Zam sonrası benzin ve motorinin litre fiyatı 43 lirayı aştı. Benzin ve motorine geçtiğimiz hafta 1 liranın üzerinde zam yapılmıştı.
Yarından geçerli olmak üzere otogaz grubunda da 45-50 kuruş fiyat artışı bekleniyor. İstanbul'da otogazın litresi 21,95 liradan satılıyor.
Zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43,33 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42,95 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43,42 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,01 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,18 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 43,83 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı: 44,38 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 44,02 TL