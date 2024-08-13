Son dakika: Cari denge 9 ay sonra fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı cari işlemler hesabına ilişkin verileri açıkladı.

Cari işlemler hesabı haziran ayında 407 milyon dolar fazla verdi. Cari dengede böylece Eylül 2023'ten bu yana ilk kez fazla verildi.

Yıllıklandırılmış cari açık ise 24,8 milyar dolar oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4,5 milyar dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4,1 milyar dolar oldu. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 5,6 milyar dolar olurken, bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4,8 milyar dolar oldu.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 447 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımlarında 591 milyon dolarlık net giriş oldu. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yabancıların hisse senedi piyasasında 1,37 milyar dolar net satış ve tahvil piyasasında 688 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yıl sonu açık beklentisi 22,7 milyar dolar

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziran ayında 152,4 milyon dolar fazla verdiğini öngörmüştü.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında 22 milyar 756 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Cari işlemler hesabı, mayısta 1 milyar 235 milyon dolar açık vermiş, yıllıklandırılmış cari açık ise 25 milyar 191 milyon dolar olmuştu.