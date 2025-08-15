Son Dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Bütçe temmuzda açık verdi! 7 aylık açık 1 trilyon lirayı aştı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan açıklanan verilere göre, 2025 yılı Temmuz ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 120,8 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 96,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Böylece merkezi yönetim bütçesi temmuzda 23,9 milyar TL açık verdi.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 986,2 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 110,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

7 aylık açık 1 trilyon lirayı aştı!

2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise merkezi yönetim bütçe giderleri 7 trilyon 699,8 milyar TL, bütçe gelirleri 6 trilyon 695,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 7 ayındaki bütçe açığı ise 1 trilyon 4,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

7 aylık veride faiz dışı bütçe giderleri 6 trilyon 453,8 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 241,7 milyar TL olarak gerçekleşti.