Bakan Şimşek: Programımızı dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden verilerdeki son gelişmeleri paylaşarak "Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, finansal piyasalarda olumlu döngünün güçlendiğini ve makro finansal istikrarın pekiştiğini belirtti.
Şimşek, X hesabından yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:
"Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor.
Brüt rezervler 174,4 milyar dolar ile tarihi zirvede.
Kur Korumalı Mevduat stoku iki yıldır kesintisiz gerileyerek 3 trilyon TL azaldı.
TL mevduatın payı yüzde 59,6’ya yükseldi.
10 yıllık dolar cinsi tahvil faizi yeniden yüzde 7’nin altına geriledi."
Bakan Şimşek, paylaşımını “Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz” ifadeleriyle sonlandırdı.