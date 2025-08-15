Bilanço açıklandı: Ziraat Bankası'nın kârı ikinci çeyrekte yüzde 136,6 arttı!

Ziraat Bankası, 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre şirket ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre kârını yüzde 136,6 artırdı.

KAP'a yapılan açıklamaya göre 2024 yılı ikinci çeyrekte 13 milyar 243,9 milyon TL olan net dönem kârı, bu yılın aynı döneminde 31 milyar 337,3 milyon TL'ye çıktı.

6 aylık sonuçlar ele alındığında şirketin yılın ilk yarısındaki kârı ise 30,6 milyar TL'den 64 milyar TL'ye çıktı.

Faiz gelirleri yüzde 57 arttı

Söz konusu dönemde faiz gelirleri yüzde 57 artışla 338,4 milyar TL'ye ulaştı.

Net faiz geliri ise 29,9 milyar TL'den 68,4 milyar TL'ye çıktı

Banka 20,2 milyar TL net ücret ve komisyon geliri elde etti. Geçen yıl aynı dönem net ücret ve komisyon geliri 16,5 milyar TL idi.