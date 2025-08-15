Sabancı Holding ABD'de bir şirket daha satın aldı! Yenilenebilir enerji yatırımlarını yine artırdı

Sabancı Holding, ABD'deki yenilenebilir enerji portföyünü genişletmeye devam ediyor.

Son olarak, Sabancı Holding’in tamamına sahip olduğu Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş.’nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Sabancı Renewables Inc., ABD’nin Teksas eyaletinde 130 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali geliştirme hakkına sahip Lucky 7 Solar Farm LLC’nin tüm hisselerini satın aldı.

Hisseler, ilişkili olmayan üçüncü bir taraftan devralındı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu yatırımın tamamlanmasının ardından tesisin 2027 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınmasının hedeflendiği belirtildi.

Yenilenebilir enerji kapasitesi 790 megavata yükselecek

Şirketin halihazırda faaliyette olan Cutlass II güneş enerjisi santrali ile Temmuz ayı içerisinde devreye alma faaliyetleri başlayan Oriana güneş enerjisi santrali ve kısa süre önce satın alınan Pepper Solar yatırımları bulunuyor.

Bu yeni kapasite yatırımının da devreye alınması sonrasında, şirketin ABD’deki toplam yenilenebilir enerji kapasitesi 790 megavata ulaşacak.

KAP'a yapılan açıklamada satın almanın şirketin hedefleri doğrultusunda gerçekleştiği belirtilerek "Sabancı Renewables Inc., Sabancı Topluluğu'nun yeni ekonomiye odaklı büyüme stratejisi, küresel ayak izini güçlendirme ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda ABD'de yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürmektedir" denildi.