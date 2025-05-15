Son dakika: Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 0,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, hizmet üretim endeksi 2025 yılının Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde, ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık bazda yüzde 1,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,5 ve gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,3 oranında azaldı. Buna karşılık, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,3, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,7, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,8 oranında artış kaydetti.

Aylık artış yüzde 0,1'le sınırlı kaldı

Hizmet üretim endeksi, Mart 2025’te bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında sınırlı bir artış gösterdi.

Aynı dönemde, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,8 ve bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,7 oranında yükseldi. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,5 artış görülürken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,7, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,7 ve idari ve destek hizmetleri yüzde 2,2 oranında azaldı.

Bilgi ve iletişim hizmetlerinde hem yıllık hem aylık artış

Mart 2025 itibarıyla hizmet üretiminde alt sektörlere bakıldığında özellikle gayrimenkul hizmetlerinde aylık bazda görülen yüzde 8,7’lik düşüş, sektördeki daralmaya iaşret ederken, bilgi ve iletişim hizmetlerinde hem yıllık hem de aylık artış eğilimi dikkat çekti.