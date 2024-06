Son dakika... Mehmet Şimşek açıkladı: Türkiye gri listeden çıkarıldı

Takip Et

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Türkiye ile ilgili kararı belli oldu. FATF, 3 yıl sonra Türkiye'nin gri listeden çıkardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iki gün boyunca yatırımcılarla görüşmek ve resmi temaslarda bulunmak üzere Singapur'da bulunuyor. Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başardık" mesajı ve Türk bayrağı emojisi paylaştı.

FATF, Türkiye'yi 2021 yılında gri liste tabir edilen listeye almıştı.

Gri liste nedir?

Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF), 1989'da suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi amacıyla İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (Organization for Economic Co-operation and Development - OECD) tarafından kurulan bir organizasyon.

Dünya genelinde 200’den fazla ülke FATF tavsiyelerine uyacağını taahhüt etti. Türkiye de 1991'de FATF tavsiyelerini kabul ederek teşkilata üye olmuştu.

Bu kapsamda, finansal ve finansal olmayan kuruluşlardan suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesiyle ilgili veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve gerektiğinde detaylı inceleme yapmak veya yaptırmak amacıyla 1997'de Maliye Bakanlığı bünyesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) kuruldu.