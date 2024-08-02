Son dakika: Mehmet Şimşek'ten dış ticaret dengesi açıklaması

Temmuz ayında, dış ticaret açığı yüzde 42,3 düşüşle 7,2 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığı, yılın ilk 7 ayında, yüzde 32,5 azalışlla 49,8 milyar dolara geriledi. Temmuz ayı itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış dış açık, geçen yılın aynı ayına göre 38,8 milyar dolar azalarak 82,3 milyar dolar oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret dengesine yönelik açıklamada bulundu ve "Sürdürülebilir cari açığı ve rezervlerdeki kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor. Temmuzda yıllık dış ticaret dengesi bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar, geçen yılın aynı ayına göre ise 38,8 milyar dolar iyileşti. Yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer bir gerileme bekliyoruz. Döngüsel faktörlere yapısal reformların da eşlik etmesiyle sürdürülebilir cari açığı ve rezervlerdeki kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."