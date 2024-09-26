SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın rezervi 156,3 milyar dolarla rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün rezervlerini açıkladı. MB'nin altın ve döviz rezervlerinin toplamı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Merkez Bankası'nın altın rezervleri 62 milyar 283 milyon 30 bin dolara yükseldi. Önceki dönemde bu rakam 61 milyar 394 milyon 570 bin dolar olarak kaydedilmişti.

TCMB döviz rezervleri, 92 milyar 155 milyon 140 bin dolardan 94 milyar 108 milyon 880 bin dolar seviyesine çıktı.

Toplam rezerv 156 milyar doları aştı

TCMB'nin toplam rezervleri 156,4 milyar dolar oldu. Bir önceki dönem bu miktar 153,6 milyar dolardı. TCMB net uluslararası döviz rezervleri ise 48,78 milyar dolardan 51,78 milyar dolara yükseldi.

Net rezervler de 5,5 yılın zirvesinde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, brüt rezervlerin 156,4 milyar dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştığını belirterek "Swap hariç net rezervler ise geçen yılın mayıs ayına göre 90,5 milyar dolar artışla 5,5 yılın zirvesi olan 29,9 milyar dolara yükseldi" bilgisini verdi.

Şimşek şöyle devam etti: "Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı. Programımız sayesinde azalan cari açık ve artan rezervler risk primimizi düşürürken finansal istikrarımızı güçlendiriyor."