Son Dakika: Nisanda trafiğe kaydolan motosiklet sayısı otomobili geçti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, nisanda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 191 bin 983 oldu. Bu araçların yüzde 43,5’ini motosiklet, yüzde 41,9’unu otomobil oluşturdu.

Nisanda kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,9 azaldı. Aylık bazda motosiklet kaydı yüzde 18, traktör kaydı yüzde 6,7 artarken; otomobil kaydı yüzde 15,3, otobüs yüzde 23,7 ve kamyonet yüzde 8,7 azaldı.

Geçen yılın aynı ayına göre kıyaslandığında ise toplam kayıtlar yüzde 2,2 geriledi. Bu dönemde otomobil, minibüs ve kamyonetlerde artış görülürken; motosiklet ve traktörlerde düşüş kaydedildi.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Nisan sonu itibarıyla 31 milyon 976 bin 478’e yükseldi. Araçların yüzde 51,8’ini otomobil, yüzde 20,3’ünü motosiklet ve yüzde 14,9’unu kamyonetler oluşturdu.

957 bin araç el değiştirdi

Nisan ayında 957 bin 499 taşıtın devri yapıldı. Bunların yüzde 67,3’ü otomobillerden oluşurken, motosiklet ve kamyonetlerin devri de dikkat çekti.

Otomobilde Renault ilk sırada

Nisan’da trafiğe kaydı yapılan 80 bin 369 otomobilin yüzde 10,3’ü Renault, yüzde 8,1’i Fiat ve yüzde 7,7’si Toyota oldu. Elektrikli otomobil pazarında da dikkat çekici gelişmeler yaşandı.

Ocak-Nisan döneminde toplam 690 bin 209 taşıt trafiğe kaydedilirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8’lik düşüş yaşandı. Bu süreçte trafikten kaydı silinen araç sayısı ise yüzde 67,8 artışla 14 bin 570’e ulaştı.

Yakıtta benzin ve hibrit önde

Bu dönemde kaydedilen otomobillerin yüzde 48,1’i benzinli, yüzde 28,3’ü hibrit, yüzde 13,1’i elektrikli, yüzde 9,6’sı dizel ve yüzde 0,9’u LPG’li oldu. Kayıtlı otomobillerin büyük kısmı hâlâ dizel ve LPG’li.

En çok gri otomobil satıldı

Ocak-Nisan döneminde kaydı yapılan otomobillerde renk tercihi de dikkat çekti. Araçların yüzde 40,1’i gri, yüzde 25,5’i beyaz ve yüzde 12,5’i siyah renkli oldu.