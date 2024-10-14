Son Dakika: Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Daron Acemoğlu mesajı: Büyük olay

ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde 'enstitü profesörü' gibi saygın bir unvanla görev yapan Prof. Dr. Daron Acemoğlu, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne değer görüldü.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Nobel Ekonomi Bilimleri Ödülü'nün “kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediği konusundaki çalışmaları nedeniyle” Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a verilmesine karar verdi.

Diktatörlük ve Demokrasi, Ulusların Düşüşü, İktidar ve Teknoloji kitaplarıyla tanınan Prof. Dr. Acemoğlu, Türkiye'den Nobel'e değer görülen üçüncü isim oldu.

Türkiye'ye ilk Nobel'i edebiyat alanında 2006'da Orhan Pamuk kazandırmıştı. 2015 yılında ise Aziz Sancar Nobel Kimya Ödülü'ne değer görülmüştü.

Daron Acemoğlu'nun Nobel Ekonomi Ödülü'ne değer görülmesi Türkiye'de büyük sevinç yarattı.

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Daron Acemoglu, Simon Johnson and James A. Robinson “for studies of how institutions are formed and affect prosperity.”… pic.twitter.com/tuwIIgk393 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2024

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Acemoğlu'nun Nobel kazandığı haberinin duyulmasının hemen ardından X (Twitter) hesabından bir paylaşım yaptı.

Prof. Dr. Demirtaş, "Daron Acemoğlu… Müthiş bir gurur. Büyük olay” mesajını paylaşırken saniyeler içinde “Prof. Dr. Daron Acemoğlu. Hepimizin gururu. Tüylerim diken diken” tweet’i attı.

Özgür Demirtaş mesajlarına şöyle devam etti: "Türkiye uyan uyan uyan... Çok mutlu bir gün bugün. Prof. Dr. Daron Acemoğlu Nobel aldı.. Çok ama Çok mutluyum."

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara da Acemoğlu'nun Nobel almasını sevinçle karşılayan isimler arasında yer aldı.

Prof. Dr. Kara, X hesabından yayınladığı mesajda, "Daron Acemoğlu Hoca Ekonomi Nobel’ini almış, ne kadar gurur duysak azdır" ifadesini kullandı.

Deneyimli iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez de "Bu yılın Nobel Ekonomi Ödülü'nü Daron Acemoğlu aldı. Candan kutluyorum" mesajı yayınladı.