Son Dakika: Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Daron Acemoğlu mesajı: Büyük olay

ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde 'enstitü profesörü' gibi saygın bir unvanla görev yapan Prof. Dr. Daron Acemoğlu, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne değer görüldü.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Nobel Ekonomi Bilimleri Ödülü'nün “kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediği konusundaki çalışmaları nedeniyle” Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a verilmesine karar verdi.

Diktatörlük ve Demokrasi, Ulusların Düşüşü, İktidar ve Teknoloji kitaplarıyla tanınan Prof. Dr. Acemoğlu, Türkiye'den Nobel'e değer görülen üçüncü isim oldu.

Türkiye'ye ilk Nobel'i edebiyat alanında 2006'da Orhan Pamuk kazandırmıştı. 2015 yılında ise Aziz Sancar Nobel Kimya Ödülü'ne değer görülmüştü.

Daron Acemoğlu'nun Nobel Ekonomi Ödülü'ne değer görülmesi Türkiye'de büyük sevinç yarattı.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Daron Acemoglu, Simon Johnson and James A. Robinson “for studies of how institutions are formed and affect prosperity.”… pic.twitter.com/tuwIIgk393