Son dakika: Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Ramazan ayı yaklaşıyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu, yaklaşan ramazan ayı öncesinde Türkiye genelinde ramazan pidesinin satış fiyatını belirledi.
Haber Merkezi
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2023 yılı ramazan pidesi fiyatını açıkladı.
Balcı, “Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır, kilogram fiyatı 33 TL” diye konuştu. Balcı, "Yaklaşan Ramazan ayının ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ekmek fiyatında bir değişiklik yok ülke genelinde ekmek 5TL; gündemimizde ekmek fiyatında bir değişiklik bulunmuyor" ifadelerini kullandı.