Son dakika... SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 22 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı basın duyurusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmekte olan kanun teklifinin takas kesinliği ve pay blokajına ilişkin hükümlerini açıkladı.

Kurul, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 79'uncu maddesi uyarınca sermaye piyasası araçlarına ilişkin takas ve ödeme işlemlerinin, ilgili kuruluşların faaliyetlerinin durdurulması veya tasfiye sürecine girmesi durumunda dahi geri alınamayacağını ve iptal edilemeyeceğini hatırlattı.

Her satış talimatı tamamlanmış işlem sayılmayacak

SPK, söz konusu hükmün Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden verilen bütün talimatların, hangi aşamada olduğuna bakılmaksızın kesinleştiği anlamına gelmediğini belirtti.

TEFAS'ın yatırım fonu katılma paylarının fon kurucusundan alınmasına ve kurucuya iade edilmesine imkân sağlayan bir platform olduğu hatırlatılarak, verilen her satış talimatının kendiliğinden tamamlanmış bir takas işlemi olmadığı vurgulandı.

Takasın tamamlanması için iki koşul gerekiyor

Açıklamada, özellikle pay blokajı alt hesabı (PBLK) statüsündeki yatırımcıların satış talimatı vermesinin veya sistemde belirli bir kaydın bulunmasının tek başına takasın başladığı anlamına gelmediği ifade edildi.

Takas işleminin, talimatın ardından nakdin yatırımcı hesabına aktarılması ve fon katılma payı sahipliği kaydının kaldırılmasıyla tamamlandığı belirtildi.

455 bin 758 fon pay sahibine ilişkin açıklama

SPK, pay blokaj kaydı bulunan kişilerin de toplam 455 bin 758 fon pay sahibi arasında yer aldığını ve ayrı bir grup oluşturmadığını bildirdi. Henüz takası tamamlanmamış talimatların tasfiye kapsamına alınmasının, fon varlıklarının yatırımcılar arasında adil şekilde dağıtılmasına katkı sağlayacağı kaydedildi.

Tamamlanan işlemler düzenlemeden etkilenmeyecek

Kurul, Meclis'te görüşülen kanun teklifinin tamamlanmış işlemleri etkilemediğini, yalnızca takas süreci henüz sonuçlanmamış talimatları kapsadığını açıkladı. Bu talimatların, tasfiye sonucunda elde edilen tutarlar üzerinden diğer katılma payı sahipleriyle eşit koşullarda değerlendirileceği belirtildi.

SPK, düzenlemenin amacının fon pay sahiplerinin hukuki statüsüne açıklık kazandırmak ve tasfiye kapsamındaki haklarını belirginleştirmek olduğunu bildirdi.