Son dakika: TCMB açıkladı: Kısa vadeli dış borç ağustosta azaldı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Türkiye’nin kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 azalarak 169,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Orijinal vadesine bakılmaksızın, vadesine bir yıl veya daha az kalan yükümlülükleri kapsayan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 226,5 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bankalar kaynaklı borçlar arttı, Merkez Bankası yükümlülükleri azaldı

Verilere göre, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 75,3 milyar dolar oldu. Merkez Bankası’nın kısa vadeli yükümlülükleri ise yüzde 4,6 düşüşle 27,5 milyar dolara geriledi.

Yurt içi bankaların yurt dışından sağladıkları kısa vadeli krediler yüzde 18 artışla 11,8 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların Türkiye’deki mevduatları ise yüzde 1,5 yükselişle 19,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Banka dışı yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları yüzde 0,6 azalarak 20,8 milyar dolar, Türk lirası cinsinden mevduatları ise yüzde 5,4 düşerek 22,8 milyar dolar oldu.

Diğer sektörlerde düşüş yaşandı

Diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,9 azalarak 67 milyar dolar olarak kaydedildi. Dış ticaret kaynaklı ticari krediler yüzde 1,1 azalışla 61,7 milyar dolar olurken, nakit kredilerden doğan yükümlülükler yüzde 1,4 artışla 5,3 milyar dolara çıktı.

Borçların döviz yapısı ve kalan vadeye göre dağılımı

Kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 35,4’ü ABD doları, yüzde 27,3’ü Euro, yüzde 22’si Türk lirası ve yüzde 15,3’ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

Kalan vadeye göre hesaplamada, bankalar ve diğer sektörlerin kredi ile tahvil yükümlülükleri yaklaşık 66 milyar dolara yükselirken, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’deki bankalarda tuttuğu mevduat stoku 63,4 milyar dolara geriledi.