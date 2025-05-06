Son dakika: Trendyol GO, ABD devi Uber'e satıldı!

Türkiye’nin önde gelen yemek ve market teslimat platformlarından Trendyol GO'nun yüzde 85 hissesinin yaklaşık 700 milyon dolar karşılığında ABD devi Uber Technologies'e satıldığı öğrenildi.

Birkaç haftadır devam eden görüşmelerin ardından Trendyol Grubu, bugünTrendyol GO'nun çoğunluk hisselerinin Uber'e devri için anlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşmanın tamamlanmasının ardından, Trendyol GO hizmetlerine devam ederken Uber Eats’in öne çıkan özellikleri ile de entegre edilecek.

Trendyol GO, Uber ile güçlerini birleştirdi

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, konuyla ilgili “Global e-ticaret arenasında yer alan bir oyuncu olarak müşterimize kusursuz bir e-ticaret deneyimi sunmak, esnafımızın, üreticilerimizin işlerini büyütmesine destek olmak ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Trendyol GO’nun yeni yapısıyla yoluna güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyoruz” dedi.

Uber CEO’su Dara Khosrowshahi ise açıklamasında "Uber ve Trendyol GO’nun bir araya gelmesi ile Türkiye'de teslimat sektörünü daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu anlaşma, Türkiye’ye duyduğumuz uzun vadeli bağlılığın bir göstergesidir. Trendyol GO ekibinin bugüne kadar ortaya koyduğu başarıdan çok etkilendik. Bu büyüme ivmesini Türkiye genelinde sürdürecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz” dedi.

Trendyol'un çoğunluk hissesi Alibaba Group'ta

Trendyol Go, Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Trendyol Group çatısı altında faaliyet gösteriyordu.

Kurye, müşteri, market ve restoranları bir araya getiren Trendyol Go platformunda, Türkiye’nin her köşesinden 19 bin kurye ile 90 binin üzerinde market ve restoran yer alıyor.