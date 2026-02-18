Son dakika: TÜİK açıkladı: Dördüncü çeyrek işsizlik verileri belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İşgücü İstatistikleri, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık, 2025 verilerini açıkladı.

Veriler, işsizlik oranında sınırlı gerilemeye, istihdam ve işgücüne katılımda ise artışa işaret etti.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı 2025'in IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 58 bin kişi azalarak 2 milyon 913 bine düştü. İşsizlik oranı 0,2 puan gerileyerek yüzde 8,2 oldu.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda ise yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.

İstihdam 136 bin kişi arttı

Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı çeyreklik bazda 136 bin kişi artarak 32 milyon 686 bine yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 49,1'e çıktı.

Bu oran erkeklerde yüzde 66,7, kadınlarda ise yüzde 31,9 olarak kaydedildi.

İşgücüne katılım yüzde 53,5

İşgücü, söz konusu dönemde 78 bin kişi artarak 35 milyon 599 bin kişiye ulaştı. İşgücüne katılma oranı da 0,1 puan artışla yüzde 53,5 olarak hesaplandı. İşgücüne katılım oranı erkeklerde yüzde 71,5, kadınlarda yüzde 35,9 seviyesinde gerçekleşti.

Genç kadınlarda işsizlik daha yüksek

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan azalarak yüzde 14,9'a geriledi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,8, kadınlarda ise yüzde 20,7 olarak tahmin edildi.

İstihdamın yüzde 59,3'ü hizmet sektöründe

Sektörel dağılıma bakıldığında, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam tarımda 33 bin kişi azalırken, sanayide 83 bin, inşaatta 3 bin ve hizmet sektöründe 83 bin kişi arttı.

Toplam istihdamın yüzde 13,8'i tarım, yüzde 20,0'ı sanayi, yüzde 6,9'u inşaat ve yüzde 59,3'ü hizmet sektöründe yer aldı.

Haftalık çalışma süresi değişmedi

Referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bir önceki çeyreğe göre değişmeyerek 42,6 saat olarak kaydedildi.

Atıl işgücü oranı yüzde 29,0

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizleri kapsayan atıl işgücü oranı IV. çeyrekte 0,3 puan azalarak yüzde 29,0 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ile işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,9; potansiyel işgücü ile işsizlerin bütünleşik oranı ise yüzde 19,7 olarak hesaplandı.