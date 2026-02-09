Son dakika: TÜİK açıkladı: Türkiye'nin nüfusu belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2025' verilerini yayımladı.

Buna göre Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944'e yükseldi.

Erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110, kadın nüfus ise 42 milyon 811 bin 834 olarak kaydedildi. Böylece toplam nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini kadınlar oluşturdu.

Yabancı nüfusta gerileme

Ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus, bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişilik bir azalışla 1 milyon 480 bin 547 kişiye düştü.

Dikkat çeken bir diğer veri ise nüfus artış hızı oldu. 2023 yılında binde 1,1 olan yıllık nüfus artış hızı, 2024 yılında binde 3,4 seviyesine yükseldi.

Şehirleşme oranı artıyor: Nüfusun yüzde 93,4'ü merkezlerde

Türkiye genelinde il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 93'ten yüzde 93,4'e yükselirken, belde ve köylerde ikamet edenlerin oranı yüzde 6,6'ya geriledi. Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) üzerinden yapılan yeni sınıflamaya göre; halkın yüzde 67,2'si "yoğun kent" olarak tanımlanan bölgelerde yaşıyor.

40 ilde nüfus kaybı yaşandı

2023 yılında sadece 10 ilin nüfusu azalırken, 2024 yılında bu sayının 40 ile çıkması dikkat çekti.

Nüfusun en yoğun olduğu iller:

• İstanbul: 15 milyon 701 bin 602 kişi ile liderliğini koruyor (Türkiye'nin yüzde 18,3'ü).

• Ankara: 5 milyon 864 bin 49 kişi

• İzmir: 4 milyon 493 bin 242 kişi

Nüfusun en seyrek olduğu iller:

• Bayburt: 83 bin 676 kişi (Nüfusu en az olan il)

• Tunceli: 86 bin 612 kişi.

• Ardahan: 91 bin 354 kişi

• Gümüşhane: 142 bin 617 kişi

• Kilis: 156 bin 739 kişi

Nüfus piramidindeki yapısal değişim devam etti

2007 ve 2024 yıllarına ait nüfus piramitlerinin karşılaştırılması, doğurganlık ve ölüm hızlarındaki gerilemeye paralel olarak yaşlı nüfus oranının arttığını ve ortanca yaşın yükseldiğini ortaya koydu.

Türkiye'de ortanca yaş 2023'te 34 iken 2024'te 34,4'e çıktı. Erkeklerde ortanca yaş 33,2'den 33,7'ye, kadınlarda ise 34,7'den 35,2'ye yükseldi.

Hiç evlenmeyenlerin oranı erkeklerde daha yüksek

Medeni durum dağılımına bakıldığında, 2009 ve 2024 karşılaştırmasında erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu görüldü. Kadınlarda ise eşi ölen ve boşananların oranı erkeklerin üzerinde gerçekleşti. Evli nüfus oranının ise her iki yılda da cinsiyetler arasında benzer seviyelerde seyrettiği kaydedildi.

Çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 68,4 oldu

Çalışma çağındaki 15-64 yaş grubunun toplam nüfus içindeki payı 2007'de yüzde 66,5 iken 2024'te yüzde 68,4'e yükseldi. Aynı dönemde 0-14 yaş grubunun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 20,9'a gerilerken, 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı yüzde 7,1'den yüzde 10,6'ya çıktı.

Türkiye'de kilometrekareye 111 kişi, İstanbul'da 2 bin 934 kişi düştü

Nüfus yoğunluğu verilerine göre Türkiye genelinde kilometrekareye düşen kişi sayısı 111 olarak hesaplandı. İstanbul, kilometrekare başına 2 bin 934 kişiyle en yoğun il oldu. İstanbul'u 623 kişiyle Kocaeli ve 390 kişiyle Yalova izledi. Nüfus yoğunluğunun en düşük olduğu il ise kilometrekareye 11 kişi düşen Tunceli oldu. Ardahan, Erzincan ve Gümüşhane de düşük yoğunluklu iller arasında yer aldı. Yüzölçümü bakımından en büyük il olan Konya'da ise kilometrekareye 59 kişi düştü.