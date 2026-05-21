Sony Türkiye’den PlayStation Plus fiyatlarına zam: Mevcut aboneler de etkilenecek

Sony, PlayStation Plus için açıkladığı yeni fiyat tarifesini Türkiye’de yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor. Şirketin duyurusuna göre zamlı fiyatlar belli olurken, Türkiye’deki mevcut abonelerin de fiyat artışından etkileneceği belirtildi.

Sony, bazı ülkelerde mevcut kullanıcıların eski abonelik ücretlerini koruyabileceğini açıklasa da Türkiye ve Hindistan’ın bu uygulamanın dışında tutulduğu ifade edildi. Böylece Türkiye’de mevcut abonelik sahipleri de yeni tarifeye geçiş yapacak.

Yeni fiyatlandırmaya göre Essential paketinin yıllık ücreti 2 bin 160 TL’den 2 bin 890 TL’ye yükseldi. Extra paketi 3 bin 645 TL’den 4 bin 810 TL’ye çıkarken, Deluxe paketinin yıllık fiyatı ise 4 bin 266 TL’den 5 bin 560 TL’ye ulaştı.

Aylık abonelik ücretlerinde de dikkat çekici artışlar yaşandı. Deluxe paketinin aylık fiyatı 474 TL’den 710 TL’ye yükselirken, Extra paket 600 TL’ye, Essential paket ise 400 TL’ye çıktı.