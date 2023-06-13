Soros imparatorluğunu oğlu yönetecek

5 kardeşin en küçük ikincisi olan Alex, Soros’un tüm ticari işletmeleri ve bağış işlerini takip eden Soros Fon Yönetimi şirketinin yönetimin kurulundaki tek çocuğuydu. Geçtiğimiz aralık ayında 120 ülkede faaliyet gösteren Açık Toplam Vakfı’nın da başına geçen Alex Soros, Batı basını tarafından “partilemeyi seven, hiphop hayranı genç” olarak adlandırılıyor.

Trump'a karşı çalışacak

Amerikan futbolu takımı New York Jets’in taraftarı olan Alex, kendisini babasından daha politik gördüğünü öne sürüyor. Biden dönemi sırasında 12 kez Beyaz Saray’ı ziyaret ettiği konuşulan Alex Soros, Donald Trump’a karşı 2024 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’yi destekleyeceğini yineledi.