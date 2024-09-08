Sosyal destek için boşanan kadınlar ve kayıt dışı çalışanlar Maliye’nin radarında

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gücü olduğu halde iş aramayıp yardım alanlar ve yardımı almaya devam etmek için kayıtsız çalışanları radarına aldı. Bakanlık bu şekilde yardım alan kişilerin istihdama katılması sağlamayı hedefliyor. İşkur’un da devreye alınacağı uygulamada meslek danışmanlarının etkin rol oynayacağı öğrenildi. Ayrıca sosyal yardım yararlanıcılarının istihdam edilebilirliği için eğitim ve meslek edindirme faaliyetleri yaygınlaştırılacak.

Sosyal yardım alan hane sayısı 1.7 milyon arttı

Sözcü’de yer alan habere göre 2017 yılında 3.2 milyon hane sosyal yardım alırken bu sayı 2023’te 4.99 milyona dayandı. Son 4 yılda sosyal yardım alan hane sayısı 1.7 milyon arttı. 5 haneden biri sosyal yardım alır hale geldi. Bu kişilerin nüfusa oranı, 2017 yılında yüzde 13.7 seviyesindeyken 2023’te yüzde 18.4’e yükseldi.

Sosyal yardımları kesilecek

Eşinden boşandığı halde birlikte yaşamaya devam ederek yetim aylığı alan kadınlar tespit edilerek sosyal yardım almasının önüne geçilecek.