Sosyal korumaya 2022'de 1,3 trilyon lira harcandı

Bu harcamanın 1 trilyon 237 milyar 645 milyon liraya karşılık gelen yüzde 98,4'ünü sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımları içinde en büyük harcamayı ise 565 milyar 810 milyon lirayla emekli ve yaşlılara yönelik olanlar oluşturdu. Bunu 387 milyar 221 milyon lirayla hastalık ve sağlık bakımı harcamaları takip etti.

Yardımlarının % 10,7’si şartlı

Sosyal koruma harcamalarının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payı 2022 yılında yüzde 8,4 olarak gerçekleşti. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 8,2 oldu. Risk, ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli ve yaşlılara yapılan harcamalar yüzde 3,8 ile en büyük paya sahip oldu.

Bunu yüzde 2,6 ile hastalık ve sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1 ile dul ve yetim harcamaları izledi. Sosyal koruma yardımlarının yüzde 10,7'si şartlı olarak verildi. Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 49,9 ile aile ve çocuk yardımları oluşturdu. Bunu yüzde 23,1 ile engelli ve malul yardımları ve yüzde 9,9 ile hastalık ve sağlık bakımı yardımları takip etti. Yardımların yüzde 63,5'i nakdi olarak yapıldı.

Nakdi yardımlarda en büyük payı yüzde 71,7 ile emekli ve yaşlılara yapılan yardımlar aldı. Bunu yüzde 18,7 ile dul ve yetim yardımları ve yüzde 3,9 ile aile ve çocuk yardımları izledi. Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 41,8'ini devlet katkıları, yüzde 29'unu işveren sosyal katkıları ve yüzde 23,7'sini koruma kapsamındaki bireylerce yapılan sosyal katkılar oluşturdu.