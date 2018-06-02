Soylu: Uber Korsan taşımacılıktır

02 Haziran 2018

Kağıthane'de İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ve İstanbul Şoförler Esnaf Odası binasında taksicilerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, onlarla sohbet ederek, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok önemli bir dönemin içinde olduğunu belirterek, 24 Haziran'da sadece bir seçim yapılmayacağını, bundan çok daha önemli bir durumun olduğunu söyledi.

"Vergisi benim ülkeme verilmemektedir"

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Uber ile ilgili açıklamasını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Uber konusunda tekrar söylüyorum, Uber yetkisiz taşımacılıktır yani diğer adıyla korsan taşımacılıktır. Sebebi şudur; burası bir hukuk devletidir, hiç kimse kusura bakmasın. Kendisine, taşıma, taksicilik yapma adına bir yetki verilmemiştir. Devlet tarafından ve yerel yönetimler tarafından alınan yetki, bir E-2 belgesiyle turizm taşıma belgesidir. Onun da kendi adına kısıtları çoktur zaten. Siz de ben de biliyoruz. İkincisi, kanunlarımıza uygun bir şekilde taksicilik yapan bir kuruluşun komisyon alma yetkisi yasaktır. Aynı zaman da komisyon almakta. Üç, vergisi benim ülkeme verilmemektedir. Bunların her birini aylardır çalışıyoruz. Neler yapabilir, nasıl ortaya koyabiliriz diye, dünyada örnekleri nelerdir, nasıl yapılabilir diye. Şimdi bunu aziz milletimiz de bilsin; devlet, vergisiz çalışan, yetkisiz çalışan, korsan çalışan ve komisyon olmamasına rağmen komisyonlu çalışan ve kanuna aykırı çalışan bir süreci devam ettirirse kusur işlemiş olur. Bu kadar açık ve net. Yine bir ifade daha ortaya koymak isterim, bütün bunları değerlendirirken ve yaparken başka bir şeyin daha altını birlikte çizmemiz gerekir. İstanbul taksicisi, vatandaşımıza da çok net söylüyorum, en iyi hizmeti vermekle mükelleftir."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hem yerel yönetimler bazında hem de İçişleri Bakanlığı bazında Uber-taksi konusundaki problemleri ilerleyen günlerde çözeceklerini vurgulayarak, "Bir problem de şudur; 2015 Nisan ayında özellikle çıkarttığımız korsan taşımayla ilgili bir kanun, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bunu biliyor musunuz? Ve böylece korsan araçları bağlama yetkisi maalesef işletenle sürücü arasındaki, Anayasa Mahkemesi'nin uygun bulmadığı bir süreçten dolayı bazen emniyet güçlerimizin yetki sınırlarını aşmaktadır. Şimdi oradaki düzeltmeyi de yapacağız. Her şey hukuka uygun olacak. Biz hukuk devletiyiz ama sizden bizim isteğimiz şudur; İstanbul'daki tüm taksiciler öyle bir örnek olsunlar ki Avrupa ve dünyanın gelişmiş ülkeleri Türkiye'yi örnek göstersin. Sizin de bir sorumluluğunuz var. Sizlerden şunu istirham ediyoruz; İstanbullulara kaliteli hizmet sunmanız." şeklinde konuştu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Soylu'ya teşekkür ederek, ahde vefa gereği 24 Haziran seçimlerinde hükümeti destekleyeceklerini söyledi.

Kaynak: AA