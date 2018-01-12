S&P Brezilya'nın notunu kırdı

12 Ocak 2018

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Brezilya'nın yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notlarını bir kademe düşürerek BB'den BB- seviyesine indirdi.

Notların düşürülmesinde ekim ayında yapılacak devlet başkanı seçimine ilişkin büyüyen endişeler ve ülkenin büyük bütçe açığının kapatılması için yaşamsal önemi olan emeklilik reformu için atılması gereken adımlara yönelik kuşkular etkili oldu.

S&P, kredi notlarının görünümünü 'durağan' olarak belirledi.

Yapılan açıklamada, 'durağan' görünümün kredi notunun önümüzdeki yıl artırılması veya düşürülmesi olasılığının üçte birden az olmasını yansıttığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, Brezilya'nın istikrarlı dış pozisyonunun ve para politikasının gücünün mali zayıflıkları, benzerlerine göre daha düşük ekonomik büyüme görünümünü dengelemeye yardım ettiği vurgulandı.

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