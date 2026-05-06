SpaceX ve Tesla yarı iletken üretiminde dışa bağımlılığı bitirmeyi hedefliyor

Elon Musk’ın liderliğindeki SpaceX, Tesla ile ortak bir projeye imza atarak Teksas'ta devasa bir yarı iletken üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor. Kamuoyuna açıklanan resmi dosyalara göre SpaceX Terafab yatırım planı, 55 milyar dolarlık başlangıç sermayesiyle bölgedeki teknoloji ekosistemini yeniden şekillendirecek. Bu stratejik adım, özellikle gelişmiş çip tedarikinde yaşanan darboğazları aşmayı hedefliyor. Şirket, bu tesisle birlikte dış kaynaklara olan bağımlılığını en aza indirmeyi planlıyor.

Terafab adı verilen tesisin Grimes County bölgesinde kurulması planlandı. Yerel yetkililer, haziran ayında yapılacak toplantıda proje için sunulan emlak vergisi indirimi talebini görüşecek. Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda bilgi işlem gücünü yapay zeka sistemleri için en büyük engel olarak tanımlamıştı. SpaceX Terafab yatırım planı kapsamında inşa edilecek tesis, bu engelleri ortadan kaldırmak için kritik bir rol üstlenecek.

SpaceX Terafab yatırım planı üretimin geleceğini şekillendiriyor

Analistler, planlanan kapasiteye ulaşmak için 55 milyar dolarlık tutarın ilerleyen dönemde artabileceğini belirtti. Projenin ek aşamalarının tamamlanmasıyla birlikte toplam yatırımın 119 milyar dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor. SpaceX Terafab yatırım planı, yarı iletken pazarında şirketin ne kadar iddialı bir konumda olduğunu kanıtladı. Tesis, Tesla’nın otonom sürüş sistemleri için de gerekli donanımları sağlayacak.

Yeni tesis sayesinde SpaceX ve Tesla, Samsung ile Taiwan Semiconductor Manufacturing Co gibi dev tedarikçilere olan ihtiyacını azaltıyor. ABD genelinde yerli çip üretim kapasitesini artırma çabalarıyla uyumlu olan proje, stratejik bir öneme sahip. Jeopolitik gerilimler nedeniyle artan tedarik zinciri riskleri bu tür yatırımların önünü açtı. Şirket, haziran ayında 1,75 trilyon dolarlık değerlemeye ulaşabileceği bir halka arz hedefliyor.

Küresel tedarik zincirinde teknolojik bağımsızlık hamlesi

SpaceX Terafab yatırım planı, sadece bir fabrika kurulumu değil, aynı zamanda çok aşamalı bir bilgi işlem kompleksi kurma amacı taşıyor. Bu kompleks, şirketin uzun vadeli teknoloji vizyonunun temel taşlarından birini oluşturacak. Yatırımın büyüklüğü, küresel yarı iletken pazarındaki dengeleri değiştirebilecek bir potansiyel taşıyor.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, bu adımın ABD'nin çip üretimindeki pazar payını önemli ölçüde artırması bekleniyor. Musk'ın vizyonu, hem uzay taşımacılığında hem de otomotiv sektöründe tam entegre bir üretim modeli sunuyor. Bu devasa yatırımın sonuçları, önümüzdeki yıllarda küresel teknoloji pazarının yeni rotasını belirleyecek gibi görünüyor.