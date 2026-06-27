SpaceX hisselerinde dalgalı seyir: Rekor yükseliş sonrası sert düşüş

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SpaceX, 12 Haziran'da Nasdaq'ta hisse başına 135 dolar halka arz fiyatıyla işlem görmeye başladı. Halka arzdan pay alamayan yatırımcılar ise hisseleri ilk işlem gününde 150 dolardan satın alabildi. Şirketin hisseleri 24 Haziran itibarıyla 154 dolar seviyesinde işlem görüyor.

İlk günlerde yüzde 50 yükseldi

Halka arzın ardından yoğun yatırımcı ilgisi gören SpaceX hisseleri, yalnızca üç işlem gününde yaklaşık 226 dolara kadar yükseldi. Böylece hisse, ilk işlem günündeki açılış fiyatına göre yaklaşık yüzde 50 prim yaptı.

Bu yükseliş sırasında SpaceX'in piyasa değeri kısa süreliğine dünyanın en büyük dördüncü şirketi seviyesine ulaşarak Amazon ve Microsoft'u geride bıraktı.

Ardından sert satış geldi

Ancak yükseliş uzun sürmedi. Hisseler hafta sonunda 185 dolara gerilerken, 22 Haziran'daki işlemlerde sert satışlarla 155 dolar seviyesine düştü. Sonraki günlerde ise fiyat 154-155 dolar bandında dengelendi.

Böylece SpaceX hisseleri zirve seviyesinden yaklaşık yüzde 32 değer kaybetmiş oldu.

Dalgalanmanın nedeni ne?

Uzmanlara göre hissedeki sert fiyat hareketlerinin en önemli nedeni, piyasada işlem gören pay miktarının oldukça düşük olması.

Halka arzın ardından SpaceX hisselerinin yalnızca yüzde 4,2'si borsada işlem görüyor. Kalan yüzde 95,8'lik bölüm ise kilitlenme (lock-up) süresi nedeniyle şirket yöneticileri ve mevcut ortakların elinde bulunuyor.

Serbest dolaşımdaki pay oranının düşük olması, alım ve satım işlemlerinin hisse fiyatı üzerinde çok daha büyük etki yaratmasına neden oluyor.

25 milyar dolarlık borçlanma etkili oldu

Hisselerdeki son düşüşte etkili olan gelişmelerden biri de şirketin 22 Haziran'da açıkladığı 25 milyar dolarlık tahvil ihracı oldu.

Şirket, bu kaynağı xAI satın alımı için kullanılan 20 milyar dolarlık köprü krediyi kapatmak amacıyla kullanacağını duyurdu. Ancak halka arzdan kısa süre önce yaklaşık 75 milyar dolar kaynak sağlayan şirketin yeniden büyük ölçekli borçlanmaya gitmesi bazı yatırımcıları tedirgin etti.

Oynaklık sürebilir

Uzmanlar, içeriden yatırımcıların hisselerini satmasının önünü açacak kilitlenme süresi sona erene kadar SpaceX hisselerinde yüksek oynaklığın devam edebileceğini belirtiyor.

İçeriden pay satışları kademeli olarak başlayacak ve son kilit açılışı halka arzdan 180 gün sonra gerçekleşecek.

Bu nedenle analistler, SpaceX'in uzay teknolojileri ve yapay zekâ gibi yüksek riskli sektörlerde faaliyet göstermesi nedeniyle önümüzdeki dönemde de sert fiyat hareketlerinin görülebileceğine dikkat çekiyor. Uzun vadeli yatırım düşünenlerin ise hisse fiyatının daha makul seviyelere gerilemesini veya kilitlenme sürecinin sona ermesini beklemesinin daha sağlıklı olabileceği değerlendiriliyor.