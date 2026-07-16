SpaceX hisselerinde sert düşüş: Halka arz fiyatının da altını gördü

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Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in hisseleri sert satış baskısı altında kalmaya devam ediyor. Şirket hisseleri çarşamba günü 132,75 dolara kadar gerileyerek tüm zamanların en düşük seviyesini gördü ve 135 dolarlık halka arz fiyatının altına indi. Gün sonunda ise 135,27 dolardan kapanış yaptı.

12 Haziran'da 150 dolardan borsada işlem görmeye başlayan SpaceX hisseleri, yalnızca dört gün sonra 225,64 dolarla tarihi zirvesine ulaşmıştı. Ancak bu seviyenin ardından başlayan satış dalgasıyla hisseler zirvesine göre yüzde 30'dan fazla değer kaybetti. Yılbaşından bu yana yaşanan kayıp ise yaklaşık yüzde 12 seviyesinde bulunuyor.

Analistlerin beklentisi iyimser

Hisselerdeki düşüşe rağmen Wall Street cephesindeki iyimser hava sürüyor. Yahoo Finance verilerine göre SpaceX'i takip eden 31 analistin 27'si hisse için "Al" ya da "Güçlü Al" tavsiyesi veriyor. Analistlerin ortalama hedef fiyatı 242 dolar olarak öne çıkıyor.

Son değerlendirmesini paylaşan Needham ise "Al" tavsiyesini korurken hedef fiyatını 200 dolardan 250 dolara yükseltti. Bu durum, analistlerin şirket için öngördüğü değerleme ile piyasanın mevcut fiyatlaması arasında dikkat çekici bir fark bulunduğunu gösteriyor.

Gözler Starship testinde

Yatırımcıların yakından takip ettiği gelişmelerden biri de SpaceX'in Starship programı olacak. Şirketin, dünyanın en büyük ve en güçlü roketi olarak gösterilen Starship'in 13. test uçuşunu perşembe gecesi gerçekleştirmesi planlanıyor.

İki aydan kısa süre önce tanıtılan Version 3 tasarımının ikinci uçuşu olacak test, şirket açısından kritik önem taşıyor. Mayıs ayındaki son denemede Super Heavy güçlendiricisi ayrılma sırasında oluşan ısı hasarı nedeniyle kaybedilmiş, dönüş aşamasında bazı motorların yeniden çalışmaması testin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmuştu.

Ay ve Mars hedefleri için kritik proje

SpaceX, 2023'ten bu yana Starship'i geliştirerek ağır yük taşımacılığı, uydu konuşlandırma ve gelecekte Ay ile Mars görevlerinde kullanmayı hedefliyor.

Ancak bazı analistler, Starship'in henüz büyük ölçekli operasyonlar için yeterli güvenilirliğini kanıtlayamadığını belirtiyor. Özellikle yılın ikinci yarısında planlanan ilk ticari yük görevi öncesinde gerçekleştirilecek test uçuşunun, şirketin gelecek planları açısından belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.