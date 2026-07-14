Dev bankalardan SpaceX için ezber bozan tahminler! Hedef fiyat şaşırttı

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Halka arz sonrası sert dalgalanmalar yaşayan SpaceX hisseleri, 135 dolarlık halka arz fiyatından 225 doların üzerine çıkarak güçlü performans sergiledi Ancak daha sonra hisse fiyatı rekor seviyenin ardından 145 dolar seviyelerine çekildi.

Bu dalgalı sürecin ardından yatırımcılar gözlerini SpaceX hisseleri ile ilgili değerlendirmelere çevirirken, Citi'nin yayımladığı kapsamlı analiz merak uyandırdı.

SpaceX artık sadece bir roket şirketi değil

Citi analistleri, SpaceX için "Al" tavsiyesi verirken, 200 dolarlık bir hedef fiyat da açıkladı. Bu hedef, mevcut seviyelere göre yaklaşık yüzde 35 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

SpaceX'in sadece roket fırlatan bir şirket olmadığına dikkat çekilen rapora göre, şirketin Starlink, yapay zeka teknolojileri ve uzaydaki veri altyapısına yaptığı yatırımlar, SpaceX'i geleceğin en önemli teknoloji devlerinden biri haline getirebilir.

SpaceX'in en büyük avantajı

Citi'ye göre SpaceX'in en güçlü yönlerinden biri de üretimin büyük bölümünün kendi bünyesinde gerçekleşmesi. Bu yapı sayesinde şirket hem maliyetleri düşürüyor hem de rakiplerine göre çok daha hızlı hareket edebiliyor.

Analistler ayrıca yeniden kullanılabilir roket teknolojisinin SpaceX'e uzun yıllar boyunca önemli bir rekabet avantajı sağlayacağını düşünüyor.

Ezber bozan tahminler

SpaceX konusunda olumlu görüş bildiren tek kurum Citi değil.

Morgan Stanley, şirket için 300 dolar hedef fiyat belirledi.

Deutsche Bank, 255 dolar seviyesini işaret etti.

Bank of America, hedef fiyatını 235 dolar olarak açıkladı.

JPMorgan, 225 dolar hedef belirledi.

Goldman Sachs ise 205 dolar hedef fiyat verirken, hissedeki yüksek oynaklık riskine de dikkat çekti.

Ortak görüş ise SpaceX'in gelecekte sadece uzay taşımacılığıyla değil, iletişim, savunma teknolojileri ve yapay zeka altyapısıyla da büyümesini sürdürebileceği yönünde.

Uzay ekonomisi hızla büyüyor

Analistlere göre küresel uzay ekonomisi yeni bir büyüme döneme girerke, uydu interneti, yapay zeka destekli yörünge sistemleri, uzay üretimi, savunma teknolojileri ve Ay'a yönelik altyapı projeleri milyarlarca dolarlık yeni pazarlar oluşturuyor.

Bu nedenle yatırım kuruluşları SpaceX'i sadece bugünün değil, gelecek on yılın en kritik teknoloji şirketlerinden biri olarak değerlendiriyor.