MİA Teknoloji’den robotaksi hamlesi

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MİA Teknoloji’nin bağlı ortaklığı Tripy Mobility, Çinli CalmCar ile L4 seviyesindeki robotaksilerin Türkiye ve seçilecek uluslararası pazarlarda ticari kullanıma hazırlanması için anlaşma imzaladı. Türkiye’de yol testleri ve izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından ticari operasyon hazırlıklarına başlanacak.

MİA Teknoloji’nin bağlı ortaklığı Tripy Mobility Teknoloji, sürücüsüz ulaşım teknolojileri alanındaki faaliyetlerini genişletmek amacıyla Çin merkezli CalmCar ile stratejik iş birliği sözleşmesi imzaladı.

Çin’in Tianjin kentinde imzalanan anlaşma kapsamında CalmCar tarafından geliştirilen L4 seviyesindeki otonom sürüş teknolojisi, Türkiye başta olmak üzere belirlenecek uluslararası pazarlarda ticari kullanıma hazırlanacak.

Robotaksi çözümü, SAIC Motor tarafından üretilen elektrikli MIFA 7 araç platformu üzerinde çalışıyor. Sistemde Nvidia ve Horizon Robotics tarafından geliştirilen donanımlar kullanılıyor.

Türkiye’de yol testleri yapılacak

İş birliği kapsamında Tripy Mobility, robotaksi sisteminin Türkiye’de kullanılabilmesi için gerekli teknik uyarlama ve yerelleştirme çalışmalarını yürütecek.

Şirket ayrıca yol testlerinin planlanması, filo yönetim altyapısının kurulması, uzaktan operasyon sistemlerinin geliştirilmesi ve araçların merkezi olarak izlenmesini sağlayacak filo kontrol altyapısının hazırlanmasından sorumlu olacak.

Kurumsal müşterilere yönelik robotaksi filo kiralama ve mobilite hizmet modellerinin de oluşturulması planlanıyor. Kamu kurumları, özel şirketler ve uluslararası iş ortaklarıyla yürütülecek olası ticari operasyonlar da Tripy’nin sorumluluk alanında bulunacak.

Ticari kullanım için izin beklenecek

Tripy Mobility, Türkiye’de ilgili mevzuat kapsamında gerçekleştirilecek testleri tamamlamayı ve gerekli izinlerin alınmasının ardından ticari operasyon hazırlıklarına başlamayı hedefliyor.

Bu nedenle anlaşma, robotaksilerin Türkiye’de hemen hizmete gireceği anlamına gelmiyor. Araçların trafiğe çıkabilmesi ve ticari yolcu taşımacılığında kullanılabilmesi için test, uyarlama ve izin süreçlerinin tamamlanması gerekecek.

KAP açıklamasında projenin yatırım tutarı, taraflar arasındaki gelir paylaşımı, araç sayısı veya ticari operasyonların başlayacağı tarihe ilişkin bilgi verilmedi.

Londra için başvuru hazırlığı sürüyor

İş birliği yalnızca Türkiye pazarıyla sınırlı kalmayacak. Tripy Mobility, Türkiye dışında belirlenecek pazarlarda robotaksi işletmeciliği yapmayı da planlıyor.

Şirketin açıklamasına göre Avrupa pazarına yönelik çalışmalar kapsamında Londra’da robotaksi işletmeciliği için ön hazırlık ve başvuru süreçleri devam ediyor.

Tripy’nin uluslararası pazarlarda filo işletmeciliği, uzaktan operasyon, çağrı merkezi ve kurumsal araç kiralama hizmetleri sunması hedefleniyor.

Robotaksiler 100 bin saat test edildi

MİA Teknoloji’nin açıklamasına göre proje kapsamında geliştirilen robotaksi platformu, yurt dışında 100 bin saatin üzerinde gerçek yol testini tamamladı.

Platformun geliştirilmesi için 3,8 milyon saatin üzerinde mühendislik çalışması yürütüldüğü belirtildi.

Araçlarda çevredeki farklı verileri birlikte değerlendiren sensör füzyonu, yüksek çözünürlüklü haritalama, yapay zekâ destekli karar verme sistemi ve çok katmanlı güvenlik mimarisi bulunuyor.

L4 seviyesi, aracın belirlenmiş koşullar ve kullanım alanları içerisinde sürücünün sürekli müdahalesine ihtiyaç duymadan hareket edebilmesini ifade ediyor.

Hedefte 415 milyar dolarlık pazar var

MİA Teknoloji’nin açıklamasında yer verilen Goldman Sachs Research projeksiyonuna göre küresel robotaksi pazarının 2035 yılında yaklaşık 415 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

Aynı dönemde dünya genelinde yaklaşık 6 milyon robotaksi aracının hizmet vereceği tahmin ediliyor.

Tripy Mobility, CalmCar ile imzaladığı anlaşmayla hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda gelişmesi beklenen sürücüsüz ulaşım pazarında erken dönemde yer almayı amaçlıyor.