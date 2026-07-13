ARD Grup’un Hatay EDS projesi devreye alındı
ARD Grup Bilişim, Hatay genelinde hizmet verecek yapay zekâ destekli EDS projesini devreye aldı. Şirket projeyi 15 yıl işletecek.
ARD Grup Bilişim, Hatay genelinde hizmet verecek Elektronik Denetleme Sistemi projesinin işletmeye alındığını açıkladı. Şirket, projeyi gelir paylaşımı modeliyle 15 yıl işletecek.
ARD Grup Bilişim Teknolojileri, Hatay Büyükşehir Belediyesi Elektronik Denetleme Sistemleri projesinde yatırım ve kurulum çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
KAP açıklamasına göre gerekli onay ve kabul süreçlerinin ardından sistem 13 Temmuz 2026 tarihinde hizmete açıldı.
Yapay zekâ destekli denetim yapılacak
Hatay ve ilçelerinde kullanılacak sistem; yapay zekâ destekli görüntü analizi, plaka tanıma, ortalama hız ölçümü ve mobil radarlarla anlık hız tespiti yapacak.
Şirket, trafik cezalarından gelir paylaşımı modeliyle pay alacak. Projenin 15 yıl boyunca düzenli ve tekrar eden gelir sağlayarak ciroya olumlu katkı sunması bekleniyor.