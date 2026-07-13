Astor Enerji ABD’de yeni sözleşmeye imza attı

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Astor Enerji, ABD pazarında yeni bir iş ilişkisine başladı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamaya göre, ABD’de yerleşik bir firmayla güç transformatörü tedariğine yönelik sözleşme imzalandı.

Sözleşmenin toplam bedeli 31 milyon 700 bin dolar olarak açıklandı. Anlaşmanın imzalandığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanan Türk lirası karşılığı yaklaşık 1 milyar 484 milyon TL oldu.

Teslimatlar 2028’de yapılacak

Sözleşme kapsamındaki siparişlerin teslimatlarının 2028 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Anlaşma bedelinin Astor Enerji’nin 2025 yılı sonu hasılatına oranı yüzde 4,20 olarak hesaplandı. Şirket, yeni iş ilişkisinin faaliyetlerine etkisinin olumlu olmasını beklediğini bildirdi.