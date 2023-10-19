SPK'dan 14 kişi ve 2 tüzel kişiye suç duyurusu

SPK, trendfx ve phaseforez uzantılı internet sitelerinin sağlayıcılarına izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 109'uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince, Özkan Özdemir, Mehmet Ali Arslan, Emire Bölük, Abdullah Sevim, Hakan Zan, Kaan Şen, Muhammet Hanifi Yavuz, Rabia Öztürk, Yusuf Kılıç hakkında İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçunun işlenmesinde kullanılan araçların sağlanması (kendisine ait ve/veya yetkilisi olduğu şirketlerin banka hesaplarının kullandırılması, adına kayıtlı telefon hattının kullandırılması) ve/veya suçun işlenmesinde yardımda bulunarak icrasının kolaylaştırılması suretiyle suça iştirak edilmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 109'uncu maddesinin ikinci fıkrası ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 39'uncu maddesi gereğince suç duyurusunda bulundu.

Euro Yatırım Holding AŞ (Euro Holding)’nin hesap ve işlemlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında incelenmesi sonucunda Mustafa Şahin, Ali Arslan, Feyzullah Öner, Osman Demirci, Sevinç Bozkurt hakkında Euro Holding’in kârının/mal varlığının, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı işlemlerde bulunularak ilişkili taraflar lehine azaltılması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 110'uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.