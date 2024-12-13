SPK'dan kripto para borsalarına erişim engeli! Hukuki süreç başlıyor

Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunan internet sitelerine erişim engeli geliyor.

Hukuki süreç başlıyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99/A maddesinin üçüncü fıkrası ile 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca izinsiz platformlara yönelik gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdiğini duyurdu.

Lisans ya da izin şart

SPK'nın izinsiz faaliyeti engelleme kararı, yurt dışı merkezli olup Türkiye'de faaliyet gösteren platformların yasal bir zeminde varlık göstermesini zorunlu kılıyor.

Platformların Türkiye’deki faaliyetlerine devam edebilmek için belirli standartları sağlaması beklenirken, bu standartlar arasında platformların Türkiye’deki düzenleyici kurumlara gerekli başvuruları yapması, uygun lisans ve izinlere sahip olması, kullanıcı varlıklarının korunması adına gereken tedbirleri alması ve gerekli raporlama ile denetim mekanizmalarına uyum sağlaması yer alıyor.

Dev kripto platformlarına girilemiyor

SPK'nın etişim engeli getirdiği siteler arasında Bitmex, Mexc, Poloniex, Bitmart, Coinex gibi dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan kripto platformları da yer alıyor.

Mexc Tr'den açıklama

Daha önce teknik bir problemden dolayı platforma erişilemediğini duyuran Mexc Tr, 8 Kasım 2024’te faaliyet izni için başvuru gerçekleştirdiğini ve yükümlülükleri yerine getirdiğini belirterek sonucun beklendiğini açıkladı.

SPK'tarafından engellenen diğer kripto para ve foreks siteleri şöyle;

-lionfunded.com

-app.lionfunded.com

-brightfunded.com

-help.brightfunded.com

-bemfunding.com

-checkout.bemfunding.com

-dashboard.bemfunding.com

-www.bitmart.com

-www.bitmex.com

-phemex.com

-orangex.com

-dex-trade.com

-www.mexc.com

-www.bydfi.com

-www.htx.com

-www.coinw.com

-woox.io

-www.coinex.com

-www.bitunix.com

-www.btse.com

-www.deribit.com

-bitcastle.io

-www.tapbit.com

-www.hotcoin.com

-www.biconomy.com

-www.bitrue.com

-latoken.com

-slex.io

-blofin.com

-www.digifinex.ca

-p2pb2b.com

-www.fameex.com

-www.darkex.com

-otc.darkex.com

-futures.darkex.com

-exchange.pointpay.io

-c-patex.com

-exmo.com

-bitstorage.finance

-kanga.exchange

-kinesis.money

-kms.kinesis.money

-cex.bitcoin.me

-id.bitcoin.me

-www.bit.com

-nominex.io

-changelly.com

-btc-alpha.com

-globe.exchange

-www.btcc.com

-exchange.bitsten.com

-secondbtc.com

-tidex.com

-remitano.com

-changenow.io

-stormgain.com

-poloniex.com

-yobit.net/tr

-www.cube.exchange

-hitbtc.com

-kcex.com

-www.coinsate.com

-miraclecash.com

-www.tokenfon.com.tr

-pozitifkripto.com

-test.yuex.com

-wofdex.com

-www.forexurkey.vip

-forexurkey.shop

-markuptrade.com

-panel.markuptrade.com

-tr.aglobaltrade.com

-www.expressglobalmarkets.com

-expressmarketsacc.com

-alphafinancemarket.co

-client.alphafinancemarket.co

-www.igmenkul-degerler.com

-webtrader.pro-globaltrader.net

-mobile.pro-globaltrader.net

-acc.yatirimcigiris.net

-jm-markets.com

-hedefli.forexasistaniniz.com

-www.xmtrmarket.direct

-www.hf-turk.com

-my.hf-turk.com

-register.hf-turk.com

-olivemarkets243.com

-my.olivemarkets243.com

-persyatirim37.com

-sca.persyatirim37.com

-wt.persyatirim38.com

-rehber-fx.me

-wolf-markets16.com

-sca.wolf-markets16.com

-wt.wolf-markets16.com

-alcmenkul3.com

-web29.alcglobaltrader.com

-merkurcapital16.com

-sca.merkurcapital16.com

-asmenkuldegerler8.com

-tr5.kataryatirim.com

-client5.kataryatirim.net

-klasfx238.com

-hesabim.klasfx238.com

-nova-markets4.com

-sca.nova-markets4.com

-proinvestline11.net

-wt.siruscapital31.com