Spor hisselerinde büyük ayrışma: Yılın ilk 7 ayında yüzü güldüren tek kulüp

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Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında 2026'nın ocak-temmuz döneminde yatırımcısına kazanç sağlayan tek kulüp Beşiktaş oldu.

Spor endeksi yılın ilk 7 ayında yüzde 10,5 oranında geriledi. Aynı dönemde Borsa İstanbul'da işlem gören dört spor şirketi arasında yatırımcısına pozitif getiri sunan tek şirket ise Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ olarak öne çıktı.

Beşiktaş pozitif ayrıştı

Ocak-temmuz döneminde Beşiktaş hisseleri yatırımcısına yüzde 17,2 kazandırdı. Buna karşılık Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği hisseleri yüzde 13,1, Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri yüzde 13,2 ve geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları hisseleri ise yüzde 15,5 değer kaybetti.

Piyasa değerinde lider Fenerbahçe

Halka açık spor şirketleri arasında en yüksek piyasa değerine sahip kulüp ise temmuz ayı sonunda 18 milyar 562 milyon 500 bin lira ile Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'yi 13 milyar 230 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray takip ederken, Beşiktaş'ın piyasa değeri 8 milyar 336 milyon 327 bin 175 lira, Trabzonspor'un piyasa değeri ise 6 milyar 975 milyon lira olarak hesaplandı.