Spot doğal gaz piyasası 18 Eylül işlem hacmi: 8,45 milyon lira

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 863 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 457 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 270 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 111 milyon 1493 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 111 milyon 22 bin 526 metreküp olarak kayıtlara geçti.