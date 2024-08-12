Spot doğal gaz piyasasında 11 Ağustos 2024 işlem hacmi: 10,24 milyon lira

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 376 lira 73 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 197 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 120 milyon 793 bin 825 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 120 milyon 274 bin 719 metreküp olarak kayıtlara geçti.