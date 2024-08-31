Spot doğal gaz piyasasının 30 Ağustos işlem hacmi: 6,23 milyon lira

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 346 lira 38 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 170 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 138 milyon 236 bin 668 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 138 milyon 56 bin 893 metreküp olarak kayıtlara geçti.