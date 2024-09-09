Spot elektrik piyasası işlem hacminde yüzde 8,1'lik artış

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 629 lira 33 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 639 lira 90 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin, en düşük 1856 lira 98 kuruş olarak belirlendi.