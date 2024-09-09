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Spot elektrik piyasası işlem hacminde yüzde 8,1'lik artış

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 8,1 artarak 1 milyar 786 milyon 506 bin 74 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1999 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

AA
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 629 lira 33 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 639 lira 90 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin, en düşük 1856 lira 98 kuruş olarak belirlendi.