Spot elektrik piyasasında 12 Eylül işlem hacmi 1,7 milyar lira

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 548 lira 87 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 549 lira 7 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1856 lira 98 kuruş olarak belirlendi.