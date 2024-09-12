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  3. Spot elektrik piyasasında 12 Eylül işlem hacmi 1,7 milyar lira
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Spot elektrik piyasasında 12 Eylül işlem hacmi 1,7 milyar lira

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,13 azalarak 1 milyar 715 milyon 428 bin 662 lira 1 kuruş oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00-20.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00 ve 13:00'de 1849 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

AA
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 548 lira 87 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 549 lira 7 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1856 lira 98 kuruş olarak belirlendi.